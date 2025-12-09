Supermercati ex Gicap verso la crisi: quasi 200 posti a rischio. Orrico interroga il ministro

CATANZARO, 09 DIC – “Si prospetta una nuova grave crisi occupazionale per i lavoratori della grande distribuzione alimentare ex Gicap. Quasi duecento, operanti in 16 punti vendita e ripartiti fra Calabria e Sicilia, oggetto del fitto di ramo d’azienda affidato a Ergon fino al 31 dicembre 2025, rischiano di perdere il posto di lavoro”. Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

Ex Gicap, Orrico: “Il ministro Urso si attivi”

“La volontà da parte di Ergon di non volere più proseguire con la gestione di questi punti vendita – aggiunge Orrico – rischia concretamente, considerato il futuro assai incerto della Commerciale Gicap, di determinare il licenziamento di lavoratori che in tanti anni di professionalità e sacrifici hanno contribuito in maniera determinante alla sopravvivenza aziendale dell’attività che ha attraversato diversi momenti di crisi. A tutto ciò si aggiungono le decine di esuberi dichiarati da Ergon nei punti vendita definitivamente acquisiti da Commerciale Gicap, anche loro a rischio licenziamento. É giunto il momento per le istituzioni, ai massimi livelli, di intervenire”.

“Ecco perché – prosegue la deputata M5S – ho rivolto un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affinché si adoperi, con gli strumenti a sua disposizione, per garantire la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti”.