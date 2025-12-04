Ex Lsu/Lpu calabresi in rivolta: flash mob a Roma. Il Governo apre al dialogo

ROMA – Oggi, una delegazione di ex Lsu/Lpu calabresi ha organizzato un flash mob presso il Ministero del Lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare governo e Parlamento sulla difficile situazione dei lavoratori precari storici della Calabria. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di numerosi parlamentari, sia di destra che di sinistra, che hanno accolto i rappresentanti dei lavoratori per ascoltare le loro istanze e discutere possibili interventi concreti.

Ex Lsu/Lpu e il flashmob a Roma

Particolarmente significativo è stato l’incontro con il Capo di Gabinetto del sottosegretario al Lavoro, durante il quale è stata espressa la disponibilità ad avviare un percorso di confronto strutturato. Al centro delle discussioni, la grave situazione di povertà contributiva e pensionistica in cui versano molti ex Lsu/Lpu, e la necessità di aumentare le ore di lavoro per i numerosi dipendenti part-time impiegati nei comuni calabresi. L’obiettivo dichiarato è valutare soluzioni che possano garantire maggiore stabilità economica e restituire dignità a migliaia di famiglie che da anni vivono in condizioni di precarietà.

I lavoratori hanno sottolineato come la loro situazione non riguardi solo il presente, ma abbia ricadute profonde sul futuro, influenzando la possibilità di costruire una pensione dignitosa e assicurare un reddito minimo per le proprie famiglie. L’iniziativa di oggi rappresenta dunque un passo importante per mantenere alta l’attenzione delle istituzioni sulle problematiche di una categoria spesso trascurata, e per aprire un dialogo costruttivo tra governo, Parlamento e rappresentanti dei lavoratori calabresi.

Il flash mob ha anche sottolineato la determinazione e la coesione dei lavoratori, che attraverso questo gesto simbolico hanno voluto far sentire la propria voce, chiedendo risposte concrete e tempi certi per interventi che possano migliorare le condizioni di vita e lavoro nella regione.