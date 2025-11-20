Dramma a Fagnano Castello, muore schiacciato tra l’auto e il cancello di casa

FAGNANO CASTELLO (CS) – Una tragedia terribile quella accaduta ieri sera, intorno alle 22, a Fagnano Castello. Un uomo di 68 anni, Vincenzo Barone, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato tra l’auto e il cancello della sua abitazione. L’incidente si è verificato in località Carbonaro, non lontano dalla Statale 283 delle Terme.

Barone, vedovo, con una figlia, è rimasto letteralmente intrappolato tra la sua auto e il cancello in ferro e le lesioni non gli hanno lasciato scampo. Potrebbe essere stato travolto dalla vettura per la mancata attivazione del freno a mano. Inutile purtroppo l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il corpo è stato restituito ai familiari.