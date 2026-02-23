FAI e Camera di Commercio di Cosenza insieme per valorizzare i Giganti della Sila

COSENZA – FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e Camera di Commercio di Cosenza, insieme, per rafforzare la valorizzazione culturale, turistica ed economica del territorio cosentino. E’ quanto prevede il protocollo sottoscritto dalla durata triennale tra i due enti, attraverso l’individuazione di azioni comuni con particolare attenzione ai Giganti della Sila e del Casino Mollo in Croce di Magara, nel cuore dell’Altopiano Silano.

L’accordo è stato sottoscritto tra il presidente dell’ente camerale Klaus Algieri e la presidente regionale del FAI Calabria, Laura Carratelli. In una seconda fase si potranno coinvolgere anche le imprese della provincia di Cosenza, le quali potranno avviare degli stage e perché no creare anche posti di lavoro