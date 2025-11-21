Faida tra cosche a Vibo: uccisi in spiaggia e in auto, quattro ergastoli dopo 13 anni

VIBO VALENTIA – Si chiude il capitolo della faida che ha scosso la città di Vibo Valentia nel 2012. Quattro ergastoli per due omicidi che hanno avuto come vittime Davide Fortuna, di 31 anni, ucciso mentre si trovava in spiaggia insieme a moglie e figli, e Mario Longo, di 50 anni, assassinato nella frazione “Triparni” mentre si trovava alla guida della sua automobile. La sentenza é stata emessa dal gup distrettuale di Catanzaro a conclusione del processo con rito abbreviato.

Il carcere a vita, in accoglimento della richiesta della pubblica accusa, é stato comminato a Francesco Alessandria, di 55 anni, Rosario Battaglia, di 41, ed a Salvatore e Saverio Patania, di 47 e 49 anni. L’inchiesta che ha portato al processo, denominata “Portosalvo”, é stata condotta dalla Dda di Catanzaro. Gli omicidi di Fortuna e Longo avvennero nell’ambito di uno scontro tra alcune cosche di ‘ndrangheta per il controllo delle attività illecite nel territorio.