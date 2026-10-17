Falco in difficoltà salvato da un cacciatore: il volo della libertà nel giorno del suo compleanno

CAULONIA (RC) – Una storia di rispetto per la natura, senso civico e profonda sensibilità verso la fauna selvatica arriva da Caulonia, nella locride. Protagonisti della vicenda sono un falco in difficoltà, rimasto intrappolato tra le erbacce, impedendogli di spiccare il volo ed un cacciatore che lo ha salvato e rimesso in libertà. A raccontare la storia è il vicesindaco e assessore alla cultura Giovanni Maiolo che parla di un gesto di premura che ha trasformato, per l’uomo intervenuto, il giorno del suo compleanno in un’esperienza indimenticabile.

Falco in difficoltà salvato da Tonino Dichiera

La vicenda si è svolta nella mattinata di sabato 10 ottobre, e coinvolge Tonino Dichiera che, accortosi del rapace incastrato, è intervenuto senza esitare per aiutarlo. Con grande delicatezza ha rimosso la vegetazione impigliata tra le piume dell’animale e lo ha condotto a casa per ripulirlo, offrendogli cibo e acqua per permettergli di riprendersi dallo stress e dalla fatica.

Successivamente, il cittadino ha avviato la ricerca di un supporto specializzato. Dopo vari tentativi con i veterinari della zona, ha allertato il 112, la Guardia Forestale e la Polizia Municipale. La Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Serena Scuderi, si è attivata tempestivamente per coordinare il trasferimento del rapace al C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) di Catanzaro, pianificato per il lunedì successivo.

Il ritorno in natura nel giorno del compleanno: “La festa non poteva essere migliore”

Nel corso del pomeriggio, il falco ha dimostrato di aver recuperato pienamente le forze, mostrandosi vigile, reattivo e in salute. Ritenendo che l’animale fosse ormai pronto per fare ritorno nel suo ambiente, Tonino Dichiera lo ha riaccompagnato in aperta campagna, dove il rapace si è alzato in volo per ricongiungersi con i suoi simili.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la concomitanza con il compleanno del protagonista. “La festa del mio compleanno non poteva essere migliore di così”, ha raccontato con emozione Tonino Dichiera, che con la franchezza di chi conosce bene la campagna e chi la abita ha precisato: “Sono un cacciatore, ma amo gli animali. Vederlo in difficoltà e non fare nulla non era possibile; vederlo tornare libero è stato il regalo più bello“.

Un esempio di tutela ambientale per la comunità

L’episodio, ricorda l’assessore Maiolo, rappresenta un importante esempio di come la salvaguardia dell’ambiente e degli animali selvatici sia legata ai piccoli gesti quotidiani di attenzione da parte dei cittadini e all’efficienza delle istituzioni locali ricordando che “Caulonia è un paese capace di prendersi cura non solo delle persone, ma anche degli animali e dell’ambiente che lo circonda”.

In fine il vicesindaco ha tenuto a ricordare a tutti i cittadini che, “in caso di ritrovamento di animali selvatici feriti o in difficoltà, è opportuno contattare tempestivamente i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale o il C.R.A.S. di riferimento, che dispongono delle competenze necessarie per valutarne le condizioni e garantirne le cure più adeguate”.