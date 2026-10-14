Falsi emissari del vescovo tentano di vendere quadri della Curia Arcivescovile, la segnalazione

CROTONE – La Curia Arcivescovile di Crotone-Santa Severina ha deciso di formalizzare la segnalazione alle forze dell’ordine, trasmettendo una nota alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone. La denuncia è legata ad un presunto tentativo di raggiro ai danni delle scuole di Crotone, con il nome e l’autorevolezza della Chiesa locale utilizzati per accreditarsi e proporre la vendita di quadretti.

L’episodio si è verificato ieri, quando due uomini si sarebbero presentati all’interno del Liceo Scientifico cittadino dichiarando di essere stati inviati direttamente dal Vescovo. A ricostruire l’accaduto è stato l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, che ha fatto scattare l’allarme per scongiurare ulteriori episodi e impedire l’utilizzo improprio dell’autorità ecclesiastica.

La Curia segnala il caso a Questura e Carabinieri

L’obiettivo è consentire gli accertamenti e le valutazioni di competenza sul caso. Parallelamente, il Servizio Diocesano per la Pastorale Scolastica ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia, chiarendo che «nessuna persona è stata autorizzata dall’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina a proporre, presentare o promuovere opere, prodotti o iniziative di qualsiasi genere facendo riferimento all’autorità ecclesiastica diocesana».

L’invito alla massima vigilanza

A corredo della denuncia, l’Arcidiocesi ha allegato anche la documentazione trasmessa agli istituti scolastici, affinché l’allerta raggiunga in modo capillare il mondo della scuola. L’invito rivolto a dirigenti, docenti e cittadini è quello di prestare la massima attenzione di fronte a proposte commerciali o iniziative presentate come autorizzate dalla Diocesi. Ogni riferimento all’autorità ecclesiastica, infatti, dovrà essere verificato attraverso i canali ufficiali, evitando di dare credito a persone che dichiarino di agire per conto della Chiesa senza averne ricevuto mandato.