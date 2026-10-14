Calabria
Falsi emissari del vescovo tentano di vendere quadri della Curia Arcivescovile, la segnalazione
La Curia denuncia l’episodio alle forze dell’ordine dopo la comparsa di due uomini al Liceo Scientifico. Inviata una circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia per mettere in guardia da possibili raggiri
CROTONE – La Curia Arcivescovile di Crotone-Santa Severina ha deciso di formalizzare la segnalazione alle forze dell’ordine, trasmettendo una nota alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone. La denuncia è legata ad un presunto tentativo di raggiro ai danni delle scuole di Crotone, con il nome e l’autorevolezza della Chiesa locale utilizzati per accreditarsi e proporre la vendita di quadretti.
L’episodio si è verificato ieri, quando due uomini si sarebbero presentati all’interno del Liceo Scientifico cittadino dichiarando di essere stati inviati direttamente dal Vescovo. A ricostruire l’accaduto è stato l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi, che ha fatto scattare l’allarme per scongiurare ulteriori episodi e impedire l’utilizzo improprio dell’autorità ecclesiastica.
La Curia segnala il caso a Questura e Carabinieri
L’obiettivo è consentire gli accertamenti e le valutazioni di competenza sul caso. Parallelamente, il Servizio Diocesano per la Pastorale Scolastica ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia, chiarendo che «nessuna persona è stata autorizzata dall’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina a proporre, presentare o promuovere opere, prodotti o iniziative di qualsiasi genere facendo riferimento all’autorità ecclesiastica diocesana».
L’invito alla massima vigilanza
A corredo della denuncia, l’Arcidiocesi ha allegato anche la documentazione trasmessa agli istituti scolastici, affinché l’allerta raggiunga in modo capillare il mondo della scuola. L’invito rivolto a dirigenti, docenti e cittadini è quello di prestare la massima attenzione di fronte a proposte commerciali o iniziative presentate come autorizzate dalla Diocesi. Ogni riferimento all’autorità ecclesiastica, infatti, dovrà essere verificato attraverso i canali ufficiali, evitando di dare credito a persone che dichiarino di agire per conto della Chiesa senza averne ricevuto mandato.
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