Famiglia bloccata in auto per via della neve soccorsa dagli operatori Anas

Calabria

Con un’auto a noleggio la famiglia, non residente in zona, affidandosi esclusivamente al navigatore, ha imboccato il percorso montano che conduce alle cascate dell’Aspromonte, nonostante le severe condizioni meteo avverse

Pubblicato

1 ora fa

il

REGGIO CALABRIA – Tanti i disagi legati al maltempo degli ultimi giorni in Calabria. Non solo precipitazioni abbondanti, forte vento e mareggiate, ma anche neve, così abbondante da aver “intrappolato” anche una famiglia che si trovava nella propria auto nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Per via delle abbondanti precipitazioni nevose registrate in questi giorni, le quadre Anas sono state impegnate soprattutto nel liberare e rendere percorribile la viabilità di accesso al Santuario di Polsi e lungo il tracciato si sono imbattuti in un’auto a noleggio bloccata in mezzo alla neve alta in quanto sprovvista di catene o di pneumatici invernali adeguati.

Famiglia nella neve: indispensabilie l’intervento di Anas

A bordo un intero nucleo familiare, con bambini, non residente in zona, che affidandosi esclusivamente al navigatore per raggiungere le cascate dell’Aspromonte, aveva imboccato il percorso montano nonostante le condizioni meteo avverse.

Il personale Anas ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, alla rimozione della neve attorno al veicolo e all’assistenza agli occupanti, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e il successivo allontanamento dell’auto in panne dal tratto critico.

Famiglia neve

