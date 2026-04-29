Far West nel centro di Cirò: arresti definitivi per il raid armato che terrorizzò una città

CIRO’ (KR) – I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (Crotone) hanno dato esecuzione a tre ordini di carcerazione con i quali si chiude definitivamente il cerchio giudiziario sul violento raid armato che nell’agosto del 2022 aveva trasformato le strade della cittadina in uno scenario da “Far West”.

I militari hanno arrestato Salvatore Dell’Aquila (49 anni) che deve espiare una pena residua di oltre quattro anni e sei mesi di reclusione. Gli altri due destinatari dei provvedimenti definitivi si sono costituiti spontaneamente nelle strutture penitenziarie: Francesco Dell’Aquila (54) si è presentato a Cosenza, dove dovrà scontare circa due anni di pena residua. Dennis Cornicello (24) si è consegnato al carcere di Prato per espiare una pena di circa quattro anni e mezzo.

Far West a Cirò: una lite si trasforma in una spedizione punitiva

I fatti che hanno portato alle condanne risalgono alla sera del 14 agosto 2022. Quella che era nata come una banale lite si trasformò rapidamente in una brutale spedizione punitiva contro un allevatore locale e i suoi familiari. In pieno centro abitato, il commando esplose raffiche di proiettili calibro 9mm Luger e scariche di pallettoni calibro 12 contro auto e facciate di abitazioni private.

L’indagine, passata per competenza alla Dda di Catanzaro a causa dell’aggravante del metodo mafioso, aveva già portato il 29 agosto 2022 all’esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare. I reati contestati a vario titolo includevano detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione, danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio in concorso. Il 19 dicembre successivo il Tribunale di Crotone aveva emesso le condanne di primo grado per i tre arrestati poi confermate in Appello nel novembre del 2024 e ora divenute definitive