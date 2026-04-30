Faragalli nei cantieri del Liceo “Bruno” di Corigliano-Rossano: 5 milioni per l’adeguamento e la nuova palestra

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Sopralluogo del Presidente della Provincia di Cosenza nei cantieri del Liceo “Bruno” a Corigliano-Rossano. L’edilizia scolastica della provincia di Cosenza sta cambiando volto grazie ai fondi europei. Nei giorni scorsi, il Presidente Biagio Faragalli, si è recato personalmente sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri presso il Liceo “Bruno”. Un investimento massiccio da 5 milioni di euro che mira a trasformare le strutture educative in spazi moderni, sicuri e funzionali per gli studenti del territorio.

Liceo Bruno: adeguamento sismico e investimenti aggiuntivi

Il primo intervento riguarda i lavori di adeguamento sismico del Liceo, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. La Provincia, al fine di completare il corpo D dell’edificio, ha inoltre programmato un investimento aggiuntivo di 360.000 euro, utilizzando residui di mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. La consegna dell’opera è prevista per il prossimo 15 settembre. Il secondo sopralluogo ha interessato il cantiere per la nuova costruzione della palestra del Liceo “Bruno”, finanziata con 1.615.000 euro, la cui consegna è prevista per il mese di giugno.

Faragalli: «Progetti solidi per intercettare il PNRR»

Il Presidente della Provincia ha voluto sottolineare come questi risultati non siano frutto del caso, ma di una programmazione tecnica rigorosa «Questi interventi – dichiara il Presidente Faragalli – rappresentano un esempio concreto della capacità della Provincia di intercettare finanziamenti strategici come quelli del PNRR. Non si tratta di un risultato casuale: per programmare investimenti cruciali occorre presentare progetti credibili, solidi e tecnicamente ineccepibili. È questo il lavoro che i nostri uffici stanno portando avanti con grande professionalità e competenza, consentendo all’Ente di cogliere opportunità fondamentali per il territorio».

«Investire sulla scuola – prosegue Faragalli – significa investire sul futuro delle nuove generazioni. Garantire edifici sicuri dal punto di vista sismico e strutture all’avanguardia vuol dire offrire agli studenti ambienti adeguati ai bisogni della didattica moderna. Il futuro dei nostri giovani passa inevitabilmente da una formazione scolastica di qualità, che deve essere supportata da spazi sicuri, innovativi e funzionali».

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza dell’intervento relativo alla palestra: «Non possiamo trascurare il valore dello sport nella crescita dei ragazzi. Offrire loro una palestra moderna e adeguata significa garantire il diritto a praticare attività fisica in condizioni ottimali, contribuendo al loro benessere e alla loro formazione complessiva».