Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Assolto l’onorevole cosentino Ferdinando Aiello: «nessun coinvolgimento negli appalti dell’ASP di Siracusa»

Area Urbana

Assolto l’onorevole cosentino Ferdinando Aiello: «nessun coinvolgimento negli appalti dell’ASP di Siracusa»

Dopo l’ordinanza del Gip, Ferdinando Aiello è stato dichiarato estraneo a qualsiasi reato. La difesa parla di indagine “fondata sul nulla”

Pubblicato

1 ora fa

il

Ferdinando Aiello

PALERMO – Ferdinando Aiello, era stato coinvolto in un’indagine su presunti illeciti legati all’aggiudicazione di un appalto presso l’ASP di Siracusa, al quale aveva partecipato la Dussman SPA. Dopo un’attenta analisi della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio preventivo, il GIP ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai Pubblici Ministeri, affermando l’estraneità di Aiello a qualunque ipotesi di reato.

Ferdinando Aiello, la difesa: “indagine fondata sul nulla”

Il 3 dicembre 2025, il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di 228 pagine, escludendo il suo coinvolgimento in presunti illeciti legati all’aggiudicazione di un appalto dell’ASP di Siracusa, a cui aveva partecipato la Dussman SPA. La difesa, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Belvedere, ha commentato: «Appresa la richiesta di misura cautelare della Procura di Palermo, letti i “brandelli” del mezzo di ricerca della prova… immediatamente abbiamo capito che vi fosse un vuoto siderale di conoscenza dei fatti da parte di chi stava negligentemente indagando».

Sulle presenze a Palermo, l’avv. Belvedere ha spiegato che erano legittime e non avevano alcun legame con l’appalto, precisando: «lo abbiamo con dovizia di particolari dimostrato».  «Rimane l’amara considerazione che le notizie dei PP.MM. immediatamente rimbalzino come verità rivelata… Esistono i Giudici, che ripristinano la Giustizia».

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA