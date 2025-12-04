Assolto l’onorevole cosentino Ferdinando Aiello: «nessun coinvolgimento negli appalti dell’ASP di Siracusa»

PALERMO – Ferdinando Aiello, era stato coinvolto in un’indagine su presunti illeciti legati all’aggiudicazione di un appalto presso l’ASP di Siracusa, al quale aveva partecipato la Dussman SPA. Dopo un’attenta analisi della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio preventivo, il GIP ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai Pubblici Ministeri, affermando l’estraneità di Aiello a qualunque ipotesi di reato.

Ferdinando Aiello, la difesa: “indagine fondata sul nulla”

Il 3 dicembre 2025, il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di 228 pagine, escludendo il suo coinvolgimento in presunti illeciti legati all’aggiudicazione di un appalto dell’ASP di Siracusa, a cui aveva partecipato la Dussman SPA. La difesa, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Belvedere, ha commentato: «Appresa la richiesta di misura cautelare della Procura di Palermo, letti i “brandelli” del mezzo di ricerca della prova… immediatamente abbiamo capito che vi fosse un vuoto siderale di conoscenza dei fatti da parte di chi stava negligentemente indagando».

Sulle presenze a Palermo, l’avv. Belvedere ha spiegato che erano legittime e non avevano alcun legame con l’appalto, precisando: «lo abbiamo con dovizia di particolari dimostrato». «Rimane l’amara considerazione che le notizie dei PP.MM. immediatamente rimbalzino come verità rivelata… Esistono i Giudici, che ripristinano la Giustizia».