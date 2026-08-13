Ferragosto nei boschi a Camigliatello, Serra: «il cambiamento deve partire da ciascuno di noi»

SPEZZANO DELLA SILA – Si avvicina il giorno di Ferragosto e come da tradizione, saranno numerose famiglie e comitive di amici che ne approfitteranno per organizzare il classico pic-nic tra i boschi. Una delle località che come ogni anno verrà presa d’assalto, sarà Camigliatello Silano. Qui, uno dei posti più ambiti sarà la località del Tasso, dove sin dalla sera precedente si farà a gara per accaparrarsi un posto tra i boschi della località della Sila cosentina.

Camigliatello Silano, come ogni anno si prepara ad accogliere un gran numero di visitatori: da sempre è una delle destinazioni preferite per chi, in occasione del Ferragosto, cerca un po’ di refrigerio e vuole trascorrere una giornata immerso nella natura. Ma c’è anche il rischio che dopo una giornata spensierata i boschi diventino ricettacolo di rifiuti di ogni genere, lasciati sul posto da chi non rispetta l’ambiente.

Ferragosto tra i boschi del Tasso. L’appello dell’assessore Serra

Una preoccupazione che riguarda da vicino anche l’amministrazione comunale di Spezzano della Sila e, in particolare, l’assessore all’Ambiente, Ludovico Serra, che sottolinea come “l’abbandono dei rifiuti nei boschi non sia soltanto una questione di decoro, ma rappresenti una grave mancanza di rispetto verso un territorio di grande valore naturalistico e ricco di biodiversità. La Sila non è semplicemente un luogo dove trascorrere una giornata – evidenzia Serra – ma un ecosistema prezioso che abbiamo il dovere di preservare e consegnare alle future generazioni.

L’amministrazione comunale, spiega l’assessore, sta lavorando sulla sensibilizzazione e sull’educazione ambientale insieme alle altre istituzioni e al Parco Nazionale della Sila, oltre ad aver attivato postazioni ecologiche zonali per il corretto conferimento dei rifiuti. “Non possiamo collocare bidoni in ogni area boschiva – precisa – per questo chiediamo a chi frequenta i nostri boschi di portare i propri rifiuti fino alle postazioni dedicate. Perché il cambiamento deve partire da ciascuno di noi”.