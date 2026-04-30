Festa di San Francesco di Paola: attivati treni straordinari per i festeggiamenti del 4 e 5 maggio – CORSE E ORARI

PAOLA (CS) – In occasione delle solenni celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, Santo Patrono della Calabria, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha annunciato il potenziamento dell’offerta ferroviaria. In accordo con la Regione Calabria, committente del servizio, saranno attivati 3 treni straordinari tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026. L’iniziativa punta a facilitare la mobilità dei numerosi fedeli e turisti che accorreranno a Paola per i festeggiamenti, offrendo una soluzione di viaggio sicura, comoda e sostenibile, ideale per chi desidera evitare il traffico e le difficoltà di parcheggio legate al grande afflusso di pubblico.

Festa di San Francesco di Paola: orari e tratte dei treni straordinari

I collegamenti aggiuntivi sono stati programmati per consentire il rientro in tarda serata e durante la notte, subito dopo la conclusione degli eventi principali. Ecco il dettaglio delle corse previste per la notte tra il 4 e il 5 maggio:

Direzione Sapri: Partenza da Paola alle ore 00.57 con arrivo a Sapri alle 2.18. Il treno effettuerà fermate intermedie a Fuscaldo, Guardia Piemontese Terme, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante, Grisolia, Marcellina-Verbicaro-Orsomarso, Scalea, Praja-Ajeta-Tortora, Marina di Maratea e Maratea.

Partenza da Paola alle ore con arrivo a Sapri alle 2.18. Il treno effettuerà fermate intermedie a Fuscaldo, Guardia Piemontese Terme, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante, Grisolia, Marcellina-Verbicaro-Orsomarso, Scalea, Praja-Ajeta-Tortora, Marina di Maratea e Maratea. Direzione Lamezia Terme Centrale: Partenza da Paola all’ 1.22 con arrivo a Lamezia alle 2.00. Fermate intermedie previste a San Lucido Marina e Amantea.

Partenza da Paola all’ con arrivo a Lamezia alle 2.00. Fermate intermedie previste a San Lucido Marina e Amantea. Direzione Cosenza: Partenza da Paola all’1.30 con arrivo a Cosenza alle 1.55. Prevista la fermata intermedia a Castiglione Cosentino.

Come acquistare i biglietti e assistenza in stazione

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, Trenitalia precisa che questi collegamenti speciali non saranno inizialmente visibili sui canali digitali standard.

Il biglietto potrà essere acquistato:

Direttamente a bordo treno o in stazione, rivolgendosi al personale di biglietteria e Customer Care. Sull’App Trenitalia, ma solo a partire dalla mezzanotte del 5 maggio.

Per garantire la massima sicurezza e assistenza ai viaggiatori, nelle stazioni interessate sarà presente un presidio dedicato di Customer Care e personale di FS Security.

Informazioni utili e Smart Caring

I treni straordinari consentiranno a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa di partecipare ai solenni festeggiamenti, agevolando un comodo rientro a casa. Questa operazione di mobilità straordinaria conferma l’impegno del Regionale di Trenitalia nel supportare i grandi eventi religiosi e culturali del territorio calabrese. I passeggeri possono consultare ulteriori dettagli sul sito ufficiale www.trenitalia.com (nella sezione Infomobilità, pagina “Lavori e Modifiche al servizio”) o monitorare gli aggiornamenti in tempo reale tramite la funzione Smart Caring dell’App Trenitalia.