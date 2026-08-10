Festa di Sant’Ippolito a Cosenza, cambia la viabilità: ecco strade chiuse e percorsi alternativi

COSENZA – In occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito, in programma il 12 e 13 agosto nella frazione alle porte della città, il Comando della Polizia Municipale ha disciplinato, con apposita ordinanza, il transito e la sosta nell’area interessata dai festeggiamenti, individuando inoltre i percorsi alternativi per i veicoli diretti verso i paesi limitrofi.

L’ordinanza per i festeggiamenti di Sant’Ippolito a Cosenza

In particolare, su Via del Santuario, da via M. Mauro al Santuario di S. Ippolito, sono stati istituiti il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, dalle ore 7,00 del 12 agosto alle ore 6,00 del 14 agosto; e il divieto di transito, il 12 e il 13 agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate esigenze. Sempre su via Mario Mauro, da via dei Tommarinari a via del Santuario, l’ordinanza della Polizia Municipale ha istituito il divieto di sosta con rimozione, sul lato destro, dalle ore 7,00 del 12 agosto alle ore 6,00 del 14 agosto.

L’ordinanza ha, inoltre, istituito il divieto di transito temporaneao, limitatamente al passaggio della processione, per il 13 agosto, tra le ore 19,00 e le ore 20,30, sul seguente percorso: via del Santuario – Piazza A. Dionisio – via Fontana Vecchia – Strada ex Provinciale – via Dei Tommarinari – Vico I Santa Lucia –Piazza A. Dionisio – via Del Santuario.

Indicati nell’ordinanza anche i percorsi alternativi:

-Frazione S. Ippolito – Donnici – Piane Crati/Aprigliano;

-Frazione S. Ippolito – Borgo Partenope – Pietrafitta/Aprigliano.

I provvedimenti viabilistici sono stati adottati per garantire le migliori condizioni di sicurezza stradale.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.