Festival dei Colori: a Plataci una giornata di inclusione e musica promossa dal progetto SAI

PLATACI (CS) – Il Progetto SAI del Comune di Plataci organizza il “Festival dei Colori“, in programma il prossimo giovedì 30 luglio. L’iniziativa coinvolgerà i beneficiari del progetto di accoglienza e l’intera comunità con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, il dialogo interculturale e la partecipazione attiva. La giornata sarà caratterizzata da laboratori creativi dedicati ai bambini, attività di condivisione e momenti di incontro tra cittadini e beneficiari del progetto, con l’intento di rafforzare i valori dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione.

Plataci, una festa per la comunità tra musica e condivisione

A chiudere il Festival dei Colori sarà uno spettacolo musicale, pensato come momento conclusivo di una giornata all’insegna della partecipazione. La musica sarà il filo conduttore dell’evento, proponendosi come linguaggio universale capace di unire popoli, culture e tradizioni diverse. L’organizzazione dell’appuntamento musicale è stata curata da Eugenio Bennardo, al quale è stato rivolto un ringraziamento speciale per il contributo alla realizzazione dell’iniziativa.

Gli organizzatori hanno espresso riconoscenza all’Amministrazione comunale di Plataci, al sindaco Pietro Giuseppe Stamati, al consigliere con delega alla Cultura e Spettacolo Lucia Maria Brunetti, al Rup Tonino Napoli, alla coordinatrice del progetto SAI Antonella Rosa Brunetti e a tutti gli operatori del servizio, sottolineandone l’impegno quotidiano a favore dei beneficiari.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza affinché partecipi all’iniziativa e condivida una giornata dedicata ai valori dell’inclusione, della convivenza e del dialogo tra culture diverse, trasformando il Festival dei Colori in un momento di incontro e crescita per l’intera comunità.