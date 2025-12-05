Segnala una notizia

Festività natalizie senza guardie mediche nell'Alto Ionio Cosentino: scoperti numerosi comuni

Festività natalizie senza guardie mediche nell’Alto Ionio Cosentino: scoperti numerosi comuni

Senza guardie mediche dall’Immacolata al Natale, ma anche a Capodanno e l’Epifania. Diverse postazioni di continuità assistenziale resteranno chiuse

1 ora fa

Guardie mediche - continuità assistenziale

VILLAPIANA (CS) – Per carenza di personale sanitario guardie mediche scoperte nel periodo natalizio. A Villapiana e nei comuni dell’Alto Ionio cosentino non sarà garantito il regolare funzionamento di molte postazioni di continuità assistenziale.

Il dirigente del Distretto sanitario Ionio Nord, Maria Beatrice Filici, ha comunicato ufficialmente la situazione ai sindaci di Villapiana e Trebisacce, ai comandanti delle stazioni dei Carabinieri e per conoscenza al direttore generale dell’Asp di Cosenza.

A causa dell’indisponibilità dei medici, la sede di Villapiana resterà aperta solo in alcune date: 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27 dicembre e il 3 e 5 gennaio.

Ad Amendolara, che copre anche il territorio di Roseto Capo Spulico, la guardia medica sarà attiva solo il 6, 7, 13, 14, 23 e 24 dicembre.

A Cerchiara di Calabria, le turnazioni saranno garantite a giorni alterni: il servizio sarà disponibile il  9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 29 e 31 dicembre, e il 2, 5 e 7 gennaio.

I cittadini sono invitati a programmare con anticipo eventuali visite urgenti e a rivolgersi al numero di emergenza 118 in caso di necessità.

