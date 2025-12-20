Fiamma Olimpica a Cosenza, limitazioni al traffico e disposizioni della Polizia Locale

COSENZA – Domani, domenica 21 dicembre, la Fiamma Olimpica che ha iniziato il suo percorso in Calabria ieri, arriverà a Cosenza. Un evento unico e pieno di significato come ha specificato il sindaco Franz Caruso nel corso di un messaggio dedicato alla cittadinanza.

Un tracciato, quello che seguirà in città la Torcia Olimpica di cui si sapranno i dettagli solo nei momenti precedenti ma che per il quale è stato disposto un piano di sicurezza studiato nei minimi dettagli. Motivo questo che ha portato la Polizia Locale ad emanare un’ordinanza che modifica temporaneamente la vigente disciplina della mobilità sulle zone interessate al passaggio della Fiamma Olimpica, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

Per domani, domenica 21 dicembre, dunque, è stata istituita dalle ore 10,00 alle ore 12,30 la sospensione temporanea della circolazione sul seguente percorso stradale: Piazza Riforma (ritrovo e inizio del percorso)- Corso Umberto-Piazza dei Bruzi/XX Settembre-Piazza Matteotti-Viale Trieste-Via Vittorio Veneto-Via Riccardo Misasi-7Via Roma-Piazza Loreto-Via Francesco Saverio Nitti-Corso Luigi Fera-Piazza Zumbini/R.Ruffilli-Via Nicola Serra-Piazza Loreto-Via Caloprese-Piazza Europa-Via Panebianco-Ponte Campagnano (conclusione).

Fiamma Olimpica a Cosenza, le precisazioni della Polizia Locale

In ciascun punto del percorso della Fiamma Olimpica a Cosenza, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito del convoglio che precede e segue il tedoforo. Questa prescrizione, fa sapere la Polizia Locale, “deve in ogni caso intendersi rapportata alla reale e contingente situazione di fatto ed alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della staffetta che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade, nonché della sicurezza generale della collettività”.

La Polizia Locale, specifica, inoltre che il divieto di circolazione non si applica ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso. Nel corso della manifestazione, e per quanto non disciplinato dall’ordinanza, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere per salvaguardare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento della stessa.