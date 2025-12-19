La fiamma olimpica arriva in Calabria: da Reggio a Cosenza, Milano-Cortina infiamma le piazze

COSENZA – È sbarcata in Calabria, proveniente dalla Sicilia, la fiamma olimpica di Milano Cortina, per la 14ª tappa del lungo viaggio che la porterà in Lombardia il 5 febbraio 2026. Dopo avere attraversato lo Stretto, la fiamma è arrivata a Reggio Calabria.

Il percorso della fiamma olimpica a Reggio Calabria

Dopo aver percorso il lungo tracciato, con i tedofori che si sono alternati nel portare il “fuoco di Olimpia” attraverso le principali arterie cittadine, coinvolgendo l’intero centro storico, il corteo olimpico ha raggiunto piazza De Nava, prospiciente il Museo archeologico nazionale, dove sono custoditi i Bronzi di Riace.

Qui si è svolta la “city celebration”, una grande festa che ha coinvolto migliaia di reggini, soprattutto giovani.

Molti gli ospiti intervenuti, tra i quali il reggino Vittorio Latella, che ha mostrato la fiaccola che portò tra Reggio Calabria e Motta San Giovanni in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.

Gli interventi istituzionali alla city celebration

Sul palco della “city celebration” sono intervenuti:

il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti

il vice sindaco di Reggio Calabria Domenico Battaglia , con il delegato allo sport Giovanni Latella

il rappresentante della Città Metropolitana Carmelo Versace

l’assessora allo sport della Regione Calabria Eulalia Micheli, che ha portato i saluti della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto

Le prossime tappe in Calabria

Domani la fiaccola attraverserà Gioia Tauro, Rosarno e Vibo Valentia, prima di giungere nel pomeriggio a Catanzaro.

Domenica sarà a Cosenza, proseguendo il suo viaggio simbolico verso Milano Cortina 2026.