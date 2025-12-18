La Fiamma Olimpica arriva a Cosenza. Caruso: «Evoca i valori dello sport ed il rispetto delle regole»

COSENZA – Arriverà domani in Calabria la Fiamma Olimpica che in queste settimane sta effettuando il suo passaggio lungo lo Stivale per un viaggio lungo 63 giorni, percorrendo circa 12mila km fino ad arrivare a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 prevista per il prossimo 6 febbraio. In tutto circa 10mila i tedofori che parteciperanno, tra i cui il cosentino Francesco La Gatta.

Domenica 21 dicembre il viaggio della torica farà tappa a Cosenza. Un evento iconico e fortemente simbolico, un’occasione unica per emozionare e unire tutti i cittadini nel condividere i valori Olimpici, Paralimpici e dello sport.

Il passaggio falla città dei Bruzi è un’occasione incredibile per la città ed il suo territorio e darà ai cittadini l’opportunità di essere protagonisti di un momento storico e di grande importanza per condividere insieme i valori dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che si svolgeranno nel mese di febbraio.

Fiamma Olimpica a Cosenza, il messaggio del sindaco

“La Fiamma Olimpica è un segno di Pace e di unità e sono certo che i cittadini di Cosenza risponderanno con entusiasmo al suo passaggio” così il sindaco della città Franz Caruso in un messaggio che prepara la città al transito del torcia olimpica per il quale si è molto impegnata la consigliera delegata allo sport, Chiara Penna.

“La Fiamma Olimpica – sottolinea ancora Franz Caruso – evoca i valori dello sport e del rispetto delle regole. Lo sport, a prescindere dalla disciplina praticata, unisce, soprattutto i giovani, perché lo sport, come del resto la scuola, serve per eliminare le differenze che creano discriminazioni. E questo è tanto più vero nella misura in cui lo sport educa, veicolando quei messaggi di democrazia di cui oggi si avverte sempre di più la necessità”.

“Aggiungo che lo sport è un insieme di regole e chi lo pratica viene educato a rispettare le regole. La nostra società sarà veramente libera e democratica se tutti arriveranno a rispettare le regole. Ecco perché – conclude Franz Caruso – è importante praticare lo sport, perché nello sport si trovano le ragioni dello stare insieme e del crescere insieme. Il passaggio in città della Fiamma olimpica diviene, pertanto, un momento straordinario che emozionerà senz’altro, ma che sarà anche utile a rafforzare e ribadire i valori dello sport ad ogni latitudine“.