Fiat Punto prende fuoco in corsa: attimi di terrore a Soveria Mannelli

Il conducente ha fatto in tempo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

8 minuti fa

auto_fiamme_soveria

CATANZARO – Attimi di terrore questa sera a Soveria Mannelli dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta per l’incendio di un’autovettura Fiat Punto in transito.

A bordo del veicolo si trovava solo il conducente che, notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha prontamente accostato e abbandonato l’auto prima che le fiamme la avvolgessero completamente. L’uomo non ha riportato alcun danno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per la rimozione del veicolo.

