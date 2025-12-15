Fibra ottica in arrivo a Castrolibero: tutte le zone collegate entro il 2026

CASTROLIBERO (CS) – La fibra ottica arriva a Castrolibero. Il Comune compie un passo decisivo verso il futuro digitale, avviando e portando avanti un importante intervento di infrastrutturazione che consentirà, entro la metà del 2026, la copertura FTTH – Fiber To The Home su tutto il territorio comunale, garantendo la fibra ottica direttamente nelle abitazioni e negli uffici.

Negli ultimi anni, Castrolibero ha registrato un significativo sviluppo delle infrastrutture digitali, in linea con la strategia nazionale per la diffusione della banda ultra larga e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Oggi il percorso entra nella sua fase più avanzata grazie a un sostanziale intervento di cablaggio di nuova generazione.

Lavori in corso e copertura della fibra ottica

I lavori, avviati nel corso del 2024 attraverso la società infrastrutturale FiberCop, stanno progressivamente interessando l’intero territorio comunale. Il centro storico risulta già completamente cablato, mentre sono in fase di completamento gli interventi nelle zone di Orto Matera e Cavalcanti.

A seguire, i lavori interesseranno Contrada Fontanesi, Contrada Motta e Contrada Volpicchi. Per quanto riguarda Contrada Garofalo e Contrada Rusoli, la situazione è attualmente in fase di definizione, con l’obiettivo di assicurare anche a queste aree la medesima copertura.

Rete FTTH: velocità e benefici per cittadini e imprese

Il progetto prevede la realizzazione di una rete FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno delle abitazioni e delle attività produttive, consentendo velocità di connessione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, a seconda dell’operatore e del profilo attivabile.

Entro la metà del 2026 la copertura raggiungerà circa l’80% del territorio comunale, per poi arrivare alla copertura totale entro la fine dell’anno.

Gli interventi comprendono scavi, posa delle tubazioni e successivo ripristino del manto stradale, nel rispetto delle infrastrutture esistenti e della vivibilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e al decoro delle strade interessate.

Vantaggi della fibra ottica per Castrolibero

La rete FTTH rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo digitale del territorio e porta numerosi benefici:

Miglior accesso ai servizi digitali per cittadini e studenti, con particolare riferimento a smart working e didattica a distanza .

Maggiore competitività e sostenibilità per le imprese locali , che possono contare su connessioni veloci e stabili.

Più elevata efficienza della pubblica amministrazione, grazie a servizi digitali più rapidi e a una gestione innovativa.

Il sindaco Francesco Serra: “Infrastruttura fondamentale”

«La fibra di nuova generazione rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio – dichiara il Sindaco Francesco Serra –. Stiamo lavorando affinché nessuna zona di Castrolibero resti indietro, con l’obiettivo di completare la copertura FTTH entro la metà del 2026. È una scelta che guarda al futuro, alla crescita economica, all’attrattività del Comune e alla qualità della vita dei cittadini».

Il Comune continuerà a monitorare attentamente l’avanzamento dei lavori, confermando l’impegno verso una Castrolibero moderna, connessa e digitale, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese.

Velocità, innovazione e comunità: Castrolibero è un territorio smart, in continua crescita, per tutti i cittadini. La fibra ottica FTTH rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo della città e la promozione della digitalizzazione sul territorio.