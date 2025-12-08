Sbanda e finisce con l’auto in un burrone: 65enne resta bloccata nell’abitacolo per 4 ore

REGGIO CALABRIA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9.15, nella frazione di Gallina, a Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento una donna di 65 anni, residente nella zona, ha perso il controllo della propria auto. Il veicolo, dopo aver percorso un tratto di banchina coperto dalla vegetazione, è precipitato in una scarpata profonda diversi metri. L’impatto ha provocato alla conducente numerose fratture che le hanno impedito di chiedere aiuto.

Nel burrone per 4 ore: non riusciva a chiedere aiuto

La donna è rimasta bloccata nell’abitacolo per circa quattro ore, fino a quando non è stata individuata e soccorsa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero dell’automobile, e il personale sanitario del 118. La Polizia Locale, allertata intorno alle 13.45, ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stata ricoverata con sospette fratture multiple. Nonostante le gravi lesioni, non sarebbe in pericolo di vita.