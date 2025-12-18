Segnala una notizia

Si sarebbe finto disabile per 7 anni, sulla sedia a rotelle ma camminava normalmente

Calabria

Sequestrati 144mila euro

Avrebbe percepito indebitamente prestazioni assistenziali per oltre sette anni dichiarandosi invalido totale. Al finto disabile sequestrati beni per 144mila euro

57 minuti fa

ZUNGRI (VV) – I carabinieri di Zungri hanno sequestrato beni per un valore di 144mila euro ad un presunto finto disabile. L’operazione è stata eseguita in esecuzione di un decreto del Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Finto disabile, sulla sedia a rotelle ma camminava autonomamente

L’uomo risultava costretto all’uso della sedia a rotelle, ma nel corso delle indagini i militari hanno documentato come in realtà fosse perfettamente in grado di camminare autonomamente e di svolgere le normali attività quotidiane. Le verifiche sono partite a gennaio scorso e hanno permesso di raccogliere elementi sull’indebita percezione di prestazioni assistenziali, durata per sette anni e quattro mesi. L’indagato avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.

Parallelamente, i carabinieri, con il supporto del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, hanno ricostruito i rapporti finanziari e patrimoniali dell’indagato, individuando beni e disponibilità economiche utili all’esecuzione del sequestro preventivo.

