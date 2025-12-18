Si sarebbe finto disabile per 7 anni, sulla sedia a rotelle ma camminava normalmente

ZUNGRI (VV) – I carabinieri di Zungri hanno sequestrato beni per un valore di 144mila euro ad un presunto finto disabile. L’operazione è stata eseguita in esecuzione di un decreto del Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Finto disabile, sulla sedia a rotelle ma camminava autonomamente

L’uomo risultava costretto all’uso della sedia a rotelle, ma nel corso delle indagini i militari hanno documentato come in realtà fosse perfettamente in grado di camminare autonomamente e di svolgere le normali attività quotidiane. Le verifiche sono partite a gennaio scorso e hanno permesso di raccogliere elementi sull’indebita percezione di prestazioni assistenziali, durata per sette anni e quattro mesi. L’indagato avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.

Parallelamente, i carabinieri, con il supporto del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, hanno ricostruito i rapporti finanziari e patrimoniali dell’indagato, individuando beni e disponibilità economiche utili all’esecuzione del sequestro preventivo.