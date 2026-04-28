Fipe Talent day: a Cosenza oltre 150 candidati ai colloqui per il settore turistico-alberghiero

COSENZA – Si è tenuta nella sede di Confcommercio a Cosenza la quinta edizione del “FIPE Talent Day”. L’iniziativa, promossa dal Centro per l’Impiego di Cosenza e nata dalla consolidata partnership con Confcommercio, si è posta il duplice obiettivo di promuovere l’incrocio domanda-offerta coinvolgendo il tessuto economico territoriale, con particolare attenzione alla filiera ristorativa e turistico-alberghiera, e di valorizzare le finalità del progetto MIRAI grazie alla presenza delle quinte classi degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado presi in carico dal CpI di Cosenza.

La manifestazione è stata aperta dalla conferenza stampa di presentazione, moderata da Domenico Lo Duca (Confcommercio Cosenza), che ha visto la partecipazione della presidente di FIPE – Confcommercio Cosenza, Laura Barbieri, e del responsabile del Centro per l’Impiego, Giovanni Cuconato.

Una concreta opportunità di incontro domanda-offerta

L’iniziativa – che si è caratterizzata come vera e propria “fiera del lavoro” – ha visto l’affluenza significativa di 15 aziende del settore turistico-alberghiero e dei pubblici servizi, e di circa 150 candidati che hanno avuto la possibilità di incontrare le imprese e conoscere i profili professionali ricercati.

Inoltre, altre aziende ricettive hanno delegato il Centro per l’Impiego a presentare le numerose offerte di lavoro ai candidati in cerca di occupazione, per un totale di circa 50 profili e 230 vacancy aperte, anche in considerazione della prossima apertura della stagione estiva.

Giornata dedicata ai disoccupati e diplomandi

Il FIPE Talent Day ha coinvolto, quindi, gli studenti delle quinte classi delle scuole superiori che hanno risposto all’invito – in particolare, gli istituti Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino e il Polo Brutium di Cosenza -, disoccupati in cerca di occupazione, interessati a nuove opportunità professionali nel settore e anche beneficiari di misure di sostegno al reddito (SFL e ADI), presi in carico mediante specifiche attività, tra cui incontri dedicati e sessioni plenarie.

Un settore, quello turistico, di importanza strategica per la Regione Calabria e l’Assessorato al lavoro che coinvolge attivamente i Centri per l’impiego, per favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro (IDO) attraverso la rilevazione sistematica del fabbisogno professionale delle aziende e la gestione delle vacancy mediante l’interrogazione del database delle persone in cerca di lavoro, come testimoniato da Serafino Perri, referente EQ del CpI Cosenza per l’incrocio domanda-offerta.

La giornata dedicata al recruitment «ha costituito un’importante occasione di crescita e apprendimento per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore di Cosenza presi in carico e orientati, fra i mesi di gennaio e marzo nel Progetto MIRAI – ha spiegato Sonia Brindisi, referente EQ per le Politiche Attive del CPI di Cosenza -, offrendo loro la possibilità di sperimentare per la prima volta un colloquio di lavoro e di confrontarsi direttamente con il mondo delle imprese». «I ragazzi hanno anche avuto la possibilità di conoscere iniziative, misure e programmi volti a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro».

Oltre all’attenzione agli studenti, il CpI ha garantito alle aziende presenti supporto e assistenza nella ricerca e gestione delle informazioni relative ai Bandi e Avvivi regionali, inerenti strumenti di finanza agevolata a sostegno dell’imprenditorialità, attraverso la presenza di Rosina Cannata, referente EQ per i servizi alle imprese, e la presa in carico dei partecipanti con la presenza di Adiana Iaconetti, referente EQ per l’accoglienza e orientamento.

Il supporto del Centro per l’Impiego di Cosenza

Nel corso della giornata i funzionari del Centro per l’Impiego di Cosenza hanno accompagnato i partecipanti lungo tutto il percorso, dalla fase di accoglienza fino ai colloqui con le aziende, garantendo azioni di orientamento, preselezione e accompagnamento al lavoro, oltre al supporto alle imprese nella ricerca di personale e nell’utilizzo degli strumenti di politica attiva.

La consolidata partnership Confcommercio-CpI e i numeri soddisfacenti dell’iniziativa hanno confermato la bontà del progetto e, soprattutto, come evidenziato dalla presidente di Confcommercio, Laura Barbieri e da Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, «l’importanza della rete territoriale nell’erogazione delle politiche attive e inclusive e, contestualmente, della sinergia tra enti pubblici e privati per facilitare l’utenza nell’inserimento nel mercato del lavoro».

Soddisfatto all’iniziativa anche il presidente della Confommercio Cosenza, Klaus Algieri, che auspica la realizzazione di altre iniziative analoghe in concerto con il Centro per l’Impiego di Cosenza.