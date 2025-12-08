Fondi Ue per ridurre i rifiuti, la Regione proroga l’avviso: comuni calabresi in corsa

CATANZARO – È stata prorogata al 15 gennaio la scadenza dell’Avviso pubblico per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti destinato ai Comuni calabresi. Il bando, finanziato con oltre 11 milioni di euro attraverso il Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027 – Azione 2.6.1, sostiene la realizzazione di progetti di economia circolare, riduzione della produzione dei rifiuti, contrasto allo spreco alimentare, prevenzione del littering e tutela dei corsi d’acqua e del mare.

La scadenza iniziale era prevista per il 1° dicembre 2025, ma la Regione ha scelto di estendere i tempi per favorire la massima partecipazione degli enti locali.

Rifiuti, una proroga per ampliare la partecipazione dei Comuni calabresi

La comunicazione ufficiale arriva dall’Ufficio stampa della Giunta regionale ed è stata trasmessa dall’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, ai sindaci della Calabria.

L’informativa evidenzia che la proroga mira a consentire agli enti locali di sviluppare al meglio le proprie proposte progettuali.

Montuoro sottolinea che l’iniziativa:

“associa alla fondamentale finalità di tutela ambientale e di risparmio delle risorse naturali anche una finalità sociale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione”.

Il bando rappresenta, infatti, una grande opportunità per realizzare servizi innovativi finanziati con risorse comunitarie, in una logica di cooperazione istituzionale che mette al centro i cittadini e i loro bisogni.

Montuoro: ‘Una grande opportunità per i Comuni calabresi’

L’assessore invita i Comuni a cogliere questa occasione, sottolineando che la Regione, grazie alla forte determinazione del presidente Roberto Occhiuto, ha voluto garantire condizioni più favorevoli per una progettazione accurata. “La proroga rappresenta una grande utilità per i Comuni calabresi, permettendo di creare nuovi e innovativi servizi a sostegno dell’economia circolare e delle fasce più deboli”.

Quali progetti possono essere finanziati? Le quattro linee strategiche

Secondo la nota regionale, i progetti ammissibili riguardano interventi per potenziare l’economia circolare in Calabria, con quattro tipologie principali:

1. Hub ed empori solidali per la lotta allo spreco alimentare

Progettazione di infrastrutture che favoriscano il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, riducendo lo spreco e sostenendo le famiglie in difficoltà.

2. Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani

Realizzazione di spazi in cui beni e materiali possano essere recuperati, riparati e reimmessi nel ciclo di utilizzo, limitando la produzione di rifiuti.

3. Riduzione dei rifiuti plastici negli spazi pubblici

Acquisto di attrezzature e sistemi destinati a scuole, mense, uffici pubblici, impianti sportivi, musei e altre strutture comunali, con l’obiettivo di diminuire l’uso e la produzione di plastica.

4. Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua

Installazione di sistemi per intercettare plastiche, microplastiche e altri materiali flottanti prima che raggiungano mari e coste, contrastando il fenomeno del littering e l’inquinamento marino.