Fondo Italiano per la Scienza, assegnati 432milioni: alla Calabria 2,7 milioni per due vincitori

ROMA – Nell’ambito del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), sono 432 i milioni di euro destinati dal Ministero dell’Università e della Ricerca al finanziamento di 326 progetti di ricerca fondamentali nell’ambito il principale strumento nazionale a sostegno della ricerca libera e indipendente. Una selezione rigorosa, ispirata ai criteri dell’European Research Council, che ha premiato soltanto una minima parte delle oltre 5.000 candidature arrivate da tutta Italia. Secondo il MUR, il FIS conferma la sua funzione strategica nel sostenere la ricerca di base più innovativa, quella che rappresenta il motore di ogni futura applicazione tecnologica, industriale o sociale.

Fondo Italiano per la Scienza, Bernini: “Più continuità e certezze ai ricercatori”

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini sottolinea come il settore possa finalmente contare su una programmazione stabile: “Con la legge di Bilancio garantiamo continuità ai finanziamenti dentro una visione europea e internazionale. Il nuovo Fondo unico per la ricerca offre certezze: criteri trasparenti, bandi entro il 30 aprile e risorse definite”.

Per il 2025 sono previsti 460 milioni di euro, a cui si aggiungono 150 milioni per i PRIN, destinati a diventare bandi annuali con dotazione garantita. Intanto è già in preparazione la quarta edizione del Fondo Italiano per la Scienza, prevista per il prossimo biennio, con una dotazione finanziaria ancora più consistente.

Le aree scientifiche premiate

I progetti selezionati si distribuiscono così:

– Scienze fisiche e ingegneria: 115 progetti per 152,8 milioni di euro;

– Scienze della vita: 110 progetti per 148,6 milioni;

– Scienze sociali e umanistiche: 101 progetti per 130,7 milioni

Grande attenzione anche ai diversi stadi di carriera:

– 200 Starting Grant per giovani ricercatori (228 milioni);

– 72 Advanced Grant (127,3 milioni);

– 54 Consolidator Grant (76,7 milioni).

Alla Calabria finanziati due progetti

La parte più consistente dei fondi va a Lombardia (59 progetti, 78,6 milioni) e Lazio (56 progetti, 74,1 milioni). La Calabria ottiene 2,7 milioni di euro destinati a due progetti di ricerca, confermando una presenza che, pur numericamente contenuta, assume un valore strategico per il potenziamento degli atenei e dei centri di ricerca regionali. Completano la mappa altri territori come la Sicilia (6,2 milioni per 5 progetti), la Sardegna (4,2 milioni per 4 progetti), le Marche (3,1 milioni per 2 progetti) e l’Umbria (1,5 milioni per un progetto).

Ricercatori assunti o chiamati direttamente dalle università

I vincitori saranno assunti o contrattualizzati dagli atenei e dagli enti di ricerca ospitanti, come previsto dal regolamento del FIS. In assenza di rapporto di lavoro in Italia, è garantita l’integrazione nel sistema nazionale con l’inserimento in ruolo. Il Ministero favorirà inoltre procedure di chiamata diretta che, secondo le previsioni, interesseranno circa il 25% dei ricercatori selezionati.

All’Unical e all’Università Mediterranea 2,7 milioni

Lo stanziamento per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

Lo stanziamento di 2.792.817,96 euro riguarda iniziative riconducibili a due dei tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities.

Per il settore Physical sciences and engineering il finanziamento complessivo è di 1.155.960 euro destinato all’Università della Calabria. È di 1.636.857,96 euro, invece, lo stanziamento nel settore Social science and humanities all’Università degli Studi di Reggio Calabria ‘Mediterranea’.

Per quanto riguarda lo stadio di carriera dei vincitori della Calabria, 1.155.960 euro sono destinati ad un progetto presentato da ricercatori emergenti nella categoria Starting grant e 1.636.857,96 euro sono stati assegnati ad un progetto proposto da ricercatori affermati, i cosiddetti Advanced grant.