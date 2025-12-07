Forza il posto di blocco e fugge a forte velocità: arrestato 67enne, era senza patente

CROTONE – Alla guida senza patente ha forzato il posto di blocco e dopo 20 minuti di inseguimento è stato bloccato. I carabinieri di Crotone hanno arrestato un 67enne che, nel pomeriggio di ieri, ha forzato il controllo dando vita a un pericoloso inseguimento tra le vie della periferia cittadina.

Non si ferma all’Alt e forza il posto di blocco

Secondo la ricostruzione dei militari, il conducente non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia e ha scelto di fuggire ad alta velocità, percorrendo diversi tratti contromano e mettendo a serio rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. La corsa è durata circa venti minuti, durante i quali l’auto del fuggitivo ha attraversato più zone della periferia di Crotone, fino a raggiungere il quartiere Lampanaro. Qui l’uomo ha tentato un’ultima mossa disperata: abbandonare il veicolo e proseguire la fuga a piedi.

Ma i Carabinieri lo hanno rapidamente raggiunto e bloccato. Alla richiesta di spiegazioni, il 67enne avrebbe ammesso di non essere in possesso della patente di guida, motivo che lo avrebbe spinto a evitare il controllo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.