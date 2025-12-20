Fotovoltaico pilastro dell’energia in Italia: Cosenza nella top 20 delle province più attive

COSENZA – Il fotovoltaico è sicuramente una delle energie rinnovabili più utilizzate nel nostro Paese. Una scelta consapevole che punta ad ottenere energia in maniera alternativa e pulita, diventando oggi un vero e proprio pilastro.

Come spiega il Barometro del Fotovoltaico 2025, realizzato da Elmec Solar giunto alla sua nona edizione, il settore è caratterizzato da una forte dinamicità, sopratuttto in alcune province italiane. In alcune i numeri sono buoni ma rispetto agli altri anni si avverte una decelerazione.

L’analisi riguarda i primi 10 mesi dell’anno (gennaio/ottobre). A ottobre 2025 sono oltre 2 milioni, più precisamente 2.055.166, gli impianti installati in tutto il Paese, 216.176 in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento dell’11,8%.

“Il Barometro 2025 conferma che il fotovoltaico non è più una tendenza, ma un pilastro dell’energia italiana. I dati dimostrano che pur con velocità diverse, e in un contesto che offre ancora un importante potenziale di crescita grazie alla grande differenza tra gli impianti già realizzati e il totale installabile sui tetti italiani, l’adozione del fotovoltaico continua ad accelerare” ha dichiarato Alessandro Villa, Amministratore Delegato di Elmec Solar.

Le province ed i nuovi impianti del fotovoltaico: nella top 20 c’è anche Cosenza

Sul fronte del totale delle installazioni realizzate tra gennaio e ottobre 2025, è stata stilata una classifica delle provincia con il maggior numero di nuovi impianti. Roma continui a essere il territorio più attivo d’Italia, con il Nord che è più avanti del Sud anche se diverse provincia si fanno avanti con numeri importanti.

Per la Calabria c’è Cosenza nella top 20 delle province più attive. Si pone al 15esimo posto con 3.143 nuovi impianti realizzati nei primi 10 mesi del 2025. Un numero leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando erano 3.479, segnando una contrazione del 9,66%.

Ottimi risultati arrivano anche per Vibo Valentia che tra tutte si distingue per la crescita percentuale dei nuovi impianti, con un incremento del +37,95% nei primi dieci mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. 916 gli impianti realizzati negli ultimi mesi rispetto ai 664 del 2024.