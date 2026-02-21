Segnala una notizia

Paura nel Cosentino, frana blocca la Statale 19 a Colosimi: strada ridotta a una corsia

Provincia

EMERGENZA VIABILITA'

Sulla statale 19 a Colosimi le squadre Anas per la messa in sicurezza e il ripristino della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Pubblicato

3 ore fa

il

anas-generica-incidente
COSENZA – A causa di una frana sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, al 316,850 a Colosimi, in provincia di Cosenza, è al momento chiusa la corsia in direzione Battipaglia. È stato istituito un temporaneo senso unico alternato gestito da movieri.
Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile.
