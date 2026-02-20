Maltempo, frana minaccia la strada: chiusa al traffico la NSA 572. Traffico deviato

VIBO VALENTIA – Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato danni e disagi in tutta la Calabria. Dopo la chiusura della Statale 19 per il cedimento del ponte “Corace”, oggi il traffico è stato interdetto in maniera temporanea lungo la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”. Sul posto, infatti, si è verificata una frana che ha richiesto l’intervento degli operatori per la messa in sicurezza.

Frana sulla SNA, la deviazione

La strada SNA 572 è chiusa, per via di una frana, dal km 9,300 al km 9,500, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sta operando il personale Anas in accordo con la ditta incaricata per effettuare gli interventi di pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La circolazione, fa sapere Anas, è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Gli aggiornamenti:

Nel primo pomeriggio la strada SNA 572 è stata riaperta, a Maierato, a senso unico alternato al km 3,500. Per via della frana, invece, la stessa arteria è stata chiusa al km 1,200 a Pizzo, nel Vibonese.