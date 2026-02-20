Nuova frana a Cosenza su via Romualdo Montagna: strada chiusa e disagi per i comuni limitrofi

COSENZA – Ancora disagi per il maltempo. I vigili del fuoco hanno chiuso la strada su via Romualdo Montagna a causa di un importante movimento franoso. Lo smottamento ha fatto finire giù detriti e fango e l’arteria che collega Cosenza a Carolei, Dipignano e di conseguenza a Paterno e Domanico è stata interdetta in entrambe le direzione. Sul posto si è subito recato l’assessore Pasquale Sconosciuto per monitorare la situazione insieme ai vigili del fuoco.

La pioggia delle ultime ore e la frana su via Romualdo Montagna

“C’è stata una grossa frana a via Romualdo Montagna – comunica l’assessore Sconosciuto sui social – abbiamo dovuto chiudere al transito la strada che porta a Dipignano, Tessano, Carolei e anche a Mendicino. Stanno arrivando già i mezzi per mettere tutto in sicurezza e faremo subito i lavori con la relativa segnaletica e semafori. Un’altra frana che ha colpito la nostra città. Fate attenzione, al momento la strada è chiusa da entrambe le direzioni”.

I lavori di pulitura del fondo stradale sono già iniziati e l’assessore alla Manutenzione di Palazzo dei Bruzi, Pasquale Sconosciuto, ritiene che entro stasera la strada sarà riaperta con le dovute limitazioni. La frana, una delle tante che sta interessando il territorio comunale di Cosenza a seguito delle piogge che da un mese cadono senza sosta, avrebbe danneggiato anche il serbatoio Timpa Fusa ed è stato chiuso per evitare che scenda altra acqua.

Caruso “stiamo facendo di tutto per riaprire la strada”

Sul posto si è recato anche il sindaco di Cosenza Franz Caruso “siamo immediatamente intervenuti per risolvere lo smottamento che si è registrato su Via Romualdo Montagna, arteria che collega Cosenza a Carolei. I mezzi e le squadre tecniche sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area e ripristinare al più presto le condizioni di viabilità. Al momento la strada è chiusa al traffico per garantire la sicurezza di tutti, ma stiamo facendo di tutto per riaprirla entro questa sera. Questi eventi ci ricordano quanto sia importante investire nella sicurezza del nostro territorio e nella cura delle infrastrutture. Come Amministrazione continueremo a lavorare con determinazione anche per recuperare i ritardi del passato. L’obiettivo è proteggere la nostra comunità”.