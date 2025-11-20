‘Ndrangheta a Cosenza: il boss Franco Perna va ai domiciliari dopo oltre 30 anni di carcere

COSENZA – Franco Perna, storico boss della ’ndrangheta cosentina, lascia il carcere e passa ai domiciliari su decisione del Tribunale di Sorveglianza, motivata dal provvedimento con le sue gravi condizioni di salute, peggiorate progressivamente negli anni. Perna è stato protagonista della prima guerra di mafia a Cosenza e al vertice della cosca “Perna-Pranno”. Rinchiuso dal 1994, nel 2009 gli venne revocato il 41 bis, il regime di carcere duro.

Poi scattò l’operazione Missing, conclusasi con la condanna all’ergastolo di Perna per l’omicidio di Sergio Cosmai, allora direttore del carcere di Cosenza e, secondo gli investigatori sarebbe stato lui il mandante. Tesi confermata in sede processuale. Precedentemente l’operazione Garden lo aveva già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Armando Bevacqua. Oggi, ultraottantenne, le sue condizioni di salute non permettono più la permanenza in carcere.