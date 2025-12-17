“Frankenstein 2.0 – The Creation”: al liceo Scorza di Cosenza il teatro incontra l’intelligenza artificiale

COSENZA – Un evento innovativo “Frankenstein 2.0 – The Creation”, in programma venerdì alle 18.30 nell’aula magna del Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza”. Lo spettacolo ideato e realizzato interamente dagli studenti della classe 1N – Scienze applicate, unisce teatro, tecnologia e riflessione etica. L’iniziativa è promossa in occasione delle giornate di orientamento e dell’open night.

Frankenstein 2.0 – The Creation

Ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley, lo spettacolo rilegge il mito di Frankenstein in chiave contemporanea, ponendo interrogativi attuali e profondi: cosa significa “creare” nell’era dell’intelligenza artificiale? Quali responsabilità ha l’uomo verso una creatura digitale capace di simulare pensiero, voce e identità?

La performance, della durata di circa 30 minuti (18:30 – 19:00), è il risultato di un intenso lavoro di gruppo, che ha unito sperimentazione scenica e utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

«Questo progetto – spiega la docente referente Giusi Celestre – invita a riflettere sul delicato equilibrio tra uomo e macchina, tra conoscenza scientifica e coscienza etica. I ragazzi sono stati protagonisti attivi di una ricerca culturale attuale e necessaria, dimostrando come la scuola possa essere un luogo di innovazione creativa». L’iniziativa, sostenuta dalla dirigente scolastica Rosanna Rizzo e dalla vicepreside Maria Belcastro, rientra nel programma degli open day del Liceo Scorza, che in queste settimane apre le porte a famiglie e futuri studenti per presentare i propri indirizzi di studio, tra cui la curvatura in “Innovazione: Intelligenza Artificiale, Robotica e Strategie d’Impresa”.