Freestyle 2026: Mario Scigliano conquista il bronzo ai Campionati Italiani, premiato dalla Provincia

COSENZA – La Provincia di Cosenza celebra il talento e la determinazione di Mario Scigliano, giovane atleta cosentino che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di Inline Freestyle 2026. Il risultato è arrivato nella specialità High Jump, categoria juniores maschile, una disciplina che richiede preparazione atletica, precisione tecnica, concentrazione e capacità di superare i propri limiti.

A Mario Scigliano il riconoscimento a Palazzo della Provincia

La competizione si è svolta a Roma dal 9 al 19 luglio 2026 e ha visto Scigliano distinguersi tra i protagonisti della manifestazione nazionale. Per rendere omaggio al traguardo raggiunto, il giovane è stato ricevuto nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, dove il vicepresidente dell’Ente, Federico Belvedere, gli ha consegnato una pergamena celebrativa. Un riconoscimento che intende valorizzare non soltanto il risultato sportivo, ma anche l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati dall’atleta, capace di portare lustro al territorio cosentino e calabrese.

Il presidente Faragalli: «orgoglio per tutta la Provincia»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal giovane atleta, sottolineando il valore dello sport nella crescita delle nuove generazioni: «la medaglia di bronzo conquistata da Mario Scigliano ai Campionati Italiani di Inline Freestyle rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la Provincia di Cosenza. I successi dei nostri giovani sono il segno concreto di quanto talento, impegno e determinazione possano condurre a risultati importanti».

«Come Ente, crediamo fortemente nel valore educativo e sociale dello sport e nella necessità di sostenere le nuove generazioni, offrendo loro occasioni di crescita e valorizzazione. A Mario rivolgo le mie più sincere congratulazioni, con l’augurio che questo prestigioso traguardo possa essere il primo di tanti altri successi e che il suo percorso sportivo continui a regalargli soddisfazioni».

Belvedere: «esempio positivo per tanti altri ragazzi»

Anche il vicepresidente Federico Belvedere ha evidenziato il significato istituzionale e umano del riconoscimento, richiamando l’attenzione sui sacrifici e sulla perseveranza che accompagnano ogni risultato sportivo: «è stato un piacere accogliere Mario Scigliano nella sede della Provincia e consegnargli una pergamena che vuole rappresentare non soltanto un attestato di merito per il risultato ottenuto, ma anche un segno concreto di vicinanza e attenzione da parte delle istituzioni. Dietro una medaglia ci sono sacrifici, allenamenti, costanza e la capacità di credere nei propri obiettivi anche quando il percorso è impegnativo».

«Mario ha dimostrato di possedere queste qualità, portando in alto il nome del nostro territorio in una competizione nazionale di prestigio. Il nostro augurio è che possa continuare a crescere, raggiungere nuovi traguardi e diventare un esempio positivo per tanti altri ragazzi che coltivano una passione sportiva».