Fuga (bis) dal carcere: due detenuti evadono scalando il muro, caccia in corso in Calabria

LOCRI (RC9 – Due detenuti, un iraniano di 37 anni e un afghano di 25 anni, sono evasi in serata scavalcando il muro di cinta del carcere di Locri, in circostanze ancora da accertare. Lo riferisce in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

Fuga dal carcere: ricerche in corso

“I due erano stati tratti in arresto nell’agosto scorso. Sono in atto le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine”, spiega De Fazio.

Si tratta della quarta fuga, questa volta duplice, in pochi giorni dai penitenziari del Paese, un episodio che, secondo il sindacato, certifica la disfatta del sistema carcerario.

Sovraffollamento e carenza di personale

A Locri, il carcere ospita 118 detenuti in appena 80 posti disponibili (+48%), mentre gli agenti assegnati sono solo 70, quando sarebbero necessari almeno 140. A livello nazionale, De Fazio sottolinea che ci sono 63.633 detenuti in 46.073 posti e che mancano oltre 20.000 agenti di polizia penitenziaria, aggravando la situazione di sicurezza.

Allarme del sindacato e appello al Ministro della Giustizia

“Servono immediate misure deflattive della densità detentiva per potenziare concretamente, e non solo a parole, gli organici della polizia penitenziaria”, afferma De Fazio, chiedendo anche il parere del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulle recenti evasioni, mai così numerose negli anni precedenti.