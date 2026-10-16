Fugge a tutta velocità sul lungomare e si scaglia contro i poliziotti sulla spiaggia: 3 agenti in ospedale

CATANZARO – Una notte di pura tensione nel quartiere Catanzaro Lido, dove un inseguimento a tutta velocità sul lungomare si è trasformato in un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine. Il bilancio è di tre agenti delle Volanti della Questura di Catanzaro feriti, con prognosi tra i 10 e i 15 giorni, e l’arresto del conducente. L’uomo deve ora rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali aggravate.

Dalla folle corsa sul lungomare alla colluttazione in spiaggia

Il fatto è avvenuto nel corso della notte. Gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato una vettura notata in zona e precedentemente segnalata per presunti collegamenti con alcuni furti consumati sul territorio. Alla vista dei lampeggianti e all’alt dei poliziotti, il conducente ha spinto sull’acceleratore, dando vita a una fuga spericolata lungo le strade del litorale. Al termine del lungo inseguimento, l’uomo ha abbandonato il veicolo nel tentativo disperato di far perdere le proprie tracce a piedi lungo la spiaggia. Raggiunto dai poliziotti sulla sabbia, il fuggiasco si è scagliato contro di loro ingaggiando una violenta colluttazione, prima di essere definitivamente immobilizzato e tratto in arresto.

La solidarietà del sindacato Fsp Polizia di Stato

Dai successivi accertamenti è emerso che a carico del soggetto pendeva già una segnalazione di mandato di ricerca emesso dai Carabinieri per altri episodi delittuosi. L’episodio ha suscitato la reazione dei rappresentanti di categoria. Solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti sono state espresse da Rocco Morelli, segretario generale provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato. «L’episodio – ha dichiarato Morelli – dimostra ancora una volta con quanta dedizione, coraggio e professionalità le donne e gli uomini delle Volanti operino quotidianamente sul territorio per garantire la sicurezza della nostra comunità».