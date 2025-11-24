«Una funivia sul Pollino», la proposta di Riccardo Rosa per rendere accessibile il turismo

CASTROVILLARI (CS) – Una funivia sul Pollino per rendere accessibili le montagne del parco più grande d’Italia, in estate ma soprattutto in inverno, quando arriva la neve. È questa la proposta lanciata da Riccardo Rosa, castrovillarese eletto nel nuovo consiglio regionale. Nelle scorse ore, mostrando proprio la prima neve caduta sulle vette del Parco, il consigliere ha lanciato tramite i suoi social la sua proposta che punta a cambiare le sorti di un intero territorio.

“La politica a volte deve provare a realizzare i sogni di una comunità” dice il rappresentante di Noi Moderati all’inizio del suo video spiegando quali sono le sue intenzioni. “Queste montagne meravigliose non sono mai accessibili – precisa – La legge quadro sulle aree protette del 1991 va modificata! Chiederò questo alla delegazione parlamentare del mio partito di Noi Moderati”.

Funivia sul Pollino, il progetto di Riccardo Rosa

Rosa spiega che è sua intenzione incontrare il commissario del Parco nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito tutti gli altri del territorio del Parco “per determinare una volontà che deve partire dalla nostra base territoriale, quella di creare una funivia, un sistema di funivie per far sì che che il turismo nel nostro Parco del Pollino diventi accessibile” chiarisce.

Il consigliere regionale spiega che la poca distanza con lo svincolo autostradale, permetterebbe all’opera di avere una ricaduta economica molto rilevante: “aumenterebbe il nostro prodotto interno di parecchio e sicuramente guarderà al futuro, alla possibilità di determinare nuovi posti di lavoro e realizzerà un progetto del quale se ne parla dagli anni Sessanta”.

La proposta di Rosa è stata subito ben accolta da tanti utenti che sostengono che sia questa l’ottica nella quale lavorare, impostando un piano strategico per il territorio a medio e lungo termine. Il consigliere parla di “una grande battaglia di rinnovamento. La combatteremo”.