Furti a Cosenza, fermata la banda delle “casse automatiche”: sono 4 i fermi. Due cosentini e due lametini

COSENZA – Scacco alla banda dei furti a Cosenza e delle “casse automatiche” che aveva preso di mira i locali del centro città. I carabinieri, con il successivo supporto della polizia, hanno bloccato e arrestato un gruppo criminale, al momento composto da quattro persone. Si tratta di due cosentini e di due lametini riconducibili al clan degli zingari, tutti fermati nella notte. Sarebbero loro gli autori dei numerosi furti compiuti negli ultimi giorni nei bar della città che avevano creato anche preoccupazione: da quello di Piazza Europa a quello di Piazza Bilotti, fino all’ultimo, quello tentato stanotte in un noto bar di Piazza Riforma e che ha portato alla loro cattura.

Furti a Cosenza: prese di mira le casse automatiche

Il modus operandi dei furti a Cosenza era sempre lo stesso: vetrine e portoni dei locali scassinati la notte utilizzando un piccone o piede di porco. Poi, mentre uno o più pali sorvegliavano la pubblica via, gli altri entravano all’interno del locale. Veniva presa di mira la cassa automatica, il sistema di pagamento self-service sempre più diffuso, che consente al cliente di pagare in autonomia senza l’intervento diretto del personale. Una volta asportata veniva scassinata lontana da occhi indiscreti.

Ma i malviventi non avevano fatto i conti con le telecamere. Dopo il furto compiuto ai danni del Bar Disco Verde di Piazza Bilotti, i ladri erano stati “pizzicati” dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le forze dell’ordine erano già sulle loro tracce e questa notte li hanno arrestati. Dopo l’intervento del Nucleo operativo radiomobile di Cosenza supportati dalla Polizia di Stato, i quattro sono stati fermati prima di compiere l’ennesimo furto.

L’ultimo tentativo di furto a Piazza Riforma e l’arresto

L’epilogo come detto è arrivato stanotte in Piazza Riforma. Il proprietario del bar, svegliato dall’allarme della sua attività, si è collegato alle telecamere interne scoprendo in diretta la presenza di intrusi che tentavano di forzare la cassa. Immediatamente ha allertato le forze dell’ordine e si è diretto verso il locale. La radiomobile dei carabinieri di Cosenza è giunta rapidamente sul posto.

Alla vista del proprietario e dei militari, i ladri hanno tentato la fuga per le strade della città, ma sono stati bloccati e fermati dopo pochi istanti grazie anche al supporto degli agenti della polizia. I fermati sono stati condotti in caserma per l’identificazione e le procedure di arresto. Ora dovranno rispondere dei numerosi furti compiuti ai danni degli esercizi commerciali cosentini.

“Ringraziamo le forze dell’ordine e il questore Cannizzaro per avere individuato gli autori del furto operato in un bar di Piazza Riforma. Come comitato di quartiere riteniamo la sicurezza prioritaria e fondamentale per garantire tranquillità agli operatori economici e ai cittadini. Contiamo di incontrare presto il questore Cannizzaro per verificare la possibilità di intensificare i controlli nella zona, nella consapevolezza degli enormi sacrifici che svolgono tutte le forze di polizia“. Così in una nota il Comitato di quartiere di Piazza Riforma