COSENZA – La serie di furti a Cosenza che stanno avvenendo nei bar della città, potrebbe avere dietro una stessa mano e potrebbe essere stata fermata. Solo ieri raccontavamo di un nuovo episodio avvenuto in un noto bar di Piazza Bilotti in pieno centro a Cosenza. Un colpo da 3mila euro che si sommava all’altro furto avvenuto, sempre in un bar, a Piazza Europa qualche giorno fa. Se dietro a questa serie di furti che stanno colpendo e allarmando la città nelle ultime settimane vi sia stata la stessa mano e, soprattutto, una banda organizzata, saranno le indagini a stabilirlo.

Quel che è certo è che questa notte tre persone sono state fermate dai carabinieri, mentre stavano cercando di effettuare un furto in un altro locale commerciale. Anche in questo caso si trattava di un bar, un locale che si trova a Piazza Riforma, e anche questa volta era stata presa di mira la cassa.

Ladri sorpresi nel bar dalle telecamere

Secondo quanto ricostruito, il proprietario del bar stava dormendo, quando è stato svegliato dall’allarme del suo esercizio commerciale. Collegatosi alle telecamere interne, ha visto alcune persone all’interno del bar che tentavano di forzare la cassa. Il titolare si è quindi precipitato verso il suo locale mentre una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, già allertata, è arrivata sul posto. All’interno del bar preso di mira si trovavano due individui, mentre un terzo soggetto si trovava all’esterno e faceva da palo.

Alla vista del proprietario e dei militari, tutti e tre hanno tentato la fuga. Ma il loro tentativo di dileguarsi per le vie della città è durato pochi istanti: i carabinieri sono riusciti a bloccare e fermare tutti e tre i sospetti, che sono stati subito condotti in caserma per l’identificazione e le procedure di rito.

Furti a Cosenza: collegamento con gli altri colpi

Al momento, come detto, le indagini dovranno accertare se le tre persone arrestate siano i responsabili dei furti avvenuti nei giorni precedenti. Anche se il modus operandi, l’azione notturna, la rapidità del colpo e l’utilizzo di un palo potrebbe far pensare che si tratti della stessa banda.

Tra risse, sparatorie, l’aggressione al clochard Cristian e proprio i furti degli ultimi giorni, a Cosenza è scattato l’allarme sicurezza. Fabrizio Falvo, referente di Cosenza Futura, aveva chiesto un intervento immediato delle istituzioni e del sindaco con la richiesta dell’attivazione del protocollo governativo “Strade Sicure”, mirato al rafforzamento della presenza delle forze armate e delle forze dell’ordine sul territorio. «Episodi che stanno generando paura, insicurezza e un clima di tensione che non può più essere ignorato».