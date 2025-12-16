Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Furti in chiesa nel corso dell’estate, arrestato un 22enne

Calabria

Furti in chiesa nel corso dell’estate, arrestato un 22enne

Furti in chiesa tra le offerte dei fedeli associati alla sparizione di un computer portatile dalla sagrestia. Fermato un giovane grazie ai video delle telecamere di sorveglianza

Pubblicato

54 minuti fa

il

furti in chiesa

CATANZARO – Avrebbe commesso dei furti, nel corso dell’estate, in una delle chiese della zona nord di Catanzaro. In agosto, infatti, il parroco aveva segnalato alle autorità, sporgendo denuncia, degli ammanchi nelle cassette delle offerte dei fedeli, per un totale di circa 200 euro.

Oltre agli ammanchi tra le offerte, dalla sagrestia era stato sottratto anche un computer portatile. Per questo motivo un 22enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione urbana di Bellamena in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale.

Furti in chiesa, il fermo grazie alle telecamere

A seguito della denuncia, infatti, i carabinieri visionando i sistemi di videosorveglianza che avevano acquisito nei mesi scorsi,  hanno identificato il giovane come il presunto autore dei reati.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA