Calabria
Furti in chiesa nel corso dell’estate, arrestato un 22enne
Furti in chiesa tra le offerte dei fedeli associati alla sparizione di un computer portatile dalla sagrestia. Fermato un giovane grazie ai video delle telecamere di sorveglianza
CATANZARO – Avrebbe commesso dei furti, nel corso dell’estate, in una delle chiese della zona nord di Catanzaro. In agosto, infatti, il parroco aveva segnalato alle autorità, sporgendo denuncia, degli ammanchi nelle cassette delle offerte dei fedeli, per un totale di circa 200 euro.
Oltre agli ammanchi tra le offerte, dalla sagrestia era stato sottratto anche un computer portatile. Per questo motivo un 22enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione urbana di Bellamena in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale.
Furti in chiesa, il fermo grazie alle telecamere
A seguito della denuncia, infatti, i carabinieri visionando i sistemi di videosorveglianza che avevano acquisito nei mesi scorsi, hanno identificato il giovane come il presunto autore dei reati.
