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Ennesimo furto di cavi sulla A2 tra Cosenza e Altilia: galleria Serraspiga senza luce

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Ennesimo furto di cavi sulla A2 tra Cosenza e Altilia: galleria Serraspiga senza luce

L’episodio rappresenta l’ennesimo furto di cavi occorso elettrici sulla A2 nel tratto tra Cosenza e Altilia

Pubblicato

11 ore fa

il

A2-Gallerie-Muoio-Cosenza
COSENZA – Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra il km 258,300 e il km 258,828, in corrispondenza della galleria Serra Spiga e dello svincolo di Cosenza, si è verificato un furto di cavi elettrici da parte di ignoti.
Galleria-A2-Serraspiga
Il furto ha causato il danneggiamento dei quadri elettrici e la conseguente disalimentazione degli impianti di illuminazione della galleria e dello svincolo. L’episodio rappresenta l’ennesimo furto di cavi occorso sulla A2 nel tratto tra Cosenza e Altilia e considerato che alcune gallerie risultano ancora disalimentate a seguito dei precedenti furti, si raccomanda agli utenti la massima prudenza in transito.

esercitazione

 

A2-Tarsia-galleria

 

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