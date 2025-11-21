Area Urbana
Furto alla stazione: denunciato un 49enne di Cosenza, restituito lo smartphone rubato
Il soggetto residente a Cosenza è stato rintracciato e denunciato. Si trovava a Catanzaro per una prova concorsuale
CATANZARO – È di Cosenza la persona che nei giorni scorsi nel piazzale della stazione di Catanzaro, aveva rubato il cellulare ad una coppia, proveniente dalla città dei Bruzi, che si trovava lì per raggiungere l’Ente Fiera in previsione di una prova concorsuale.
Il personale del Posto Polizia Ferroviaria della Stazione di Catanzaro lido ha identificato il soggetto: si tratta di un uomo di 49 anni, residente a Cosenza, rintracciato a seguito dell’indagine messa in campo con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Lo smartphone rubato è stato restituito al proprietario che ha ringraziato gli agenti il ritrovamento, non tanto per il valore in sè del cellulare quanto per tutti i dati sensibili custoditi, dai dati bancari a quelli più prettamente personali legati alla vita familiare.
