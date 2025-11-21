Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Furto alla stazione: denunciato un 49enne di Cosenza, restituito lo smartphone rubato

Area Urbana

Furto alla stazione: denunciato un 49enne di Cosenza, restituito lo smartphone rubato

Il soggetto residente a Cosenza è stato rintracciato e denunciato. Si trovava a Catanzaro per una prova concorsuale

Pubblicato

24 minuti fa

il

cellulare

CATANZARO – È di Cosenza la persona che nei giorni scorsi nel piazzale della stazione di Catanzaro, aveva rubato il cellulare ad una coppia, proveniente dalla città dei Bruzi, che si trovava lì per raggiungere l’Ente Fiera in previsione di una prova concorsuale.

Il personale del Posto Polizia Ferroviaria della Stazione di Catanzaro lido ha identificato il soggetto: si tratta di un uomo di 49 anni, residente a Cosenza, rintracciato a seguito dell’indagine messa in campo con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Lo smartphone rubato è stato restituito al proprietario che ha ringraziato gli agenti il ritrovamento, non tanto per il valore in sè del cellulare quanto per tutti i dati sensibili custoditi, dai dati bancari a quelli più prettamente personali legati alla vita familiare.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA