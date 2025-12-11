Furto di legname per un valore di 25mila euro, denunciato un imprenditore

VIBO VALENTIA – E’ scattata la denuncia per furto di legname nei confronti di un imprenditore boschivo accusato di aver tagliato e asportato piante senza autorizzazione all’interno del Parco regionale delle Serre, su un lotto di proprietà del demanio regionale. Secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo Forestale di Serra San Bruno l’uomo avrebbe manipolato la “martellata”, il contrassegno che identifica gli alberi autorizzati al taglio, sostituendo le piante regolarmente segnate con altre di diametro maggiore. Inoltre, sarebbero state abbattute e asportate numerose piante non autorizzate, occultandone le ceppaie.

Furto di legname per 25mila euro

In totale, i Carabinieri stimano che siano stati trafugati 96 alberi, tra cui 47 douglasie e 49 abeti bianchi, per un valore complessivo di circa 25.000 euro. L’imprenditore è ora indagato per furto aggravato, danneggiamento aggravato, deturpamento di bellezze naturali, oltre alla violazione del vincolo paesaggistico e delle norme sulle aree protette. A suo carico è stata anche elevata una sanzione amministrativa di 15.300 euro per irregolarità in materia di polizia forestale.