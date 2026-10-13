Furto di un escavatore di Calabria Verde. La condanna del sindaco: «Gesto inaccettabile»

ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) – Un grave furto si è verificato nella cittadina del Reggino. Rubato un escavatore di proprietà dell’azienda regionale Calabria Verde. Il mezzo meccanico era impiegato sul territorio comunale per condurre strategici e urgenti interventi di manutenzione straordinaria e ripristino della rete viaria locale.

Un episodio che colpisce non solo l’ente regionale, ma che oggi reca un danno diretto e concreto a tutti i cittadini del comprensorio. A condannare il gesto è il sindaco Ercole Nucera e l’intera amministrazione comunale di Roccaforte del Greco che hanno espresso profondo sdegno per quanto accaduto.

L’impatto sulla viabilità e le parole del Sindaco Ercole Nucera

L’escavatore di Calabria Verde rappresentava uno strumento indispensabile per mettere in sicurezza e sistemare le arterie stradali di Roccaforte del Greco, garantendo viabilità e tutela del territorio. «Sottrarre un mezzo destinato alla manutenzione del nostro territorio significa colpire direttamente la nostra comunità – ha dichiarato con fermezza Nucera – È un gesto inaccettabile, che rischia di compromettere il lavoro svolto e di rallentare interventi fondamentali per i cittadini. Esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto accaduto, nella consapevolezza che danneggiare strumenti al servizio del bene pubblico significa arrecare un danno a tutti».

Solidarietà alle istituzioni e l’auspicio per il recupero del mezzo

L’Amministrazione comunale ha rinnovato la propria piena solidarietà e vicinanza ai vertici e agli operatori di Calabria Verde, evidenziando l’importanza cruciale della sinergia istituzionale per la cura della montagna e delle aree interne.

Nel sottolineare che Roccaforte del Greco non può rimanere penalizzata da simili atti incivili, la Giunta auspica che le forze dell’ordine facciano presto piena luce sull’accaduto e che il mezzo venga recuperato al più presto, consentendo la ripresa immediata dei cantieri per la sicurezza dei cittadini.