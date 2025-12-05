Furto in una farmacia, banditi sfondano l’ingresso con l’auto e fuggono con le casse

TROPEA (VV) – Hanno sfondato la porta d’ingresso della farmacia centrale di piazza Vittorio Veneto con un’auto rubata e hanno prelevato le casse automatiche all’interno. La rapina avvenuta la notte scorsa a Tropea. Protagonisti, secondo una prima ricostruzione, due uomini col volto travisato.

Furto in farmacia, le porte il colpo poco dopo le 4.00

Secondo quanto ricostruito intorno alle 4.00 i due soggetti sono arrivati a bordo dell’auto rubata hanno agganciato la porta con il mezzo e l’hanno sradicata. Una volta entrati nell’esercizio commerciale hanno portato via il bottino, magro, poche decine di euro. I ladri hanno portato via anche le casse elettroniche. La maggior parte dell’incasso era già stato ritirato dal titolare alla chiusura.

Il sistema di allarme è scattato immediatamente dopo l’irruzione, costringendo i banditi a fuggire in tutta fretta. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia e delle aree circostanti. Le immagini sono già state acquisite dai carabinieri della Stazione di Tropea, supportati dal Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, e potrebbero fornire elementi utili per identificare gli autori della rapina.