Furto “lampo” nella notte a Quattromiglia di Rende: preso di mira il lounge bar Dehor

RENDE – Il furto è stato compiuto in circa 3 minuti, intorno alle 2.30 della notte, a Rende, subito dopo la chiusura. Ignoti hanno preso di mira il lounge bar Dehor, noto esercizio commerciale situato a Quattromiglia, lungo viale Marconi. Secondo le prime informazioni, i malviventi, almeno due persone, avrebbero sfondato a calci la vetrata laterale del locale, quella vicina alla cassa e all’espositore refrigerato nel quale sono custodite bottiglie di pregio, riuscendo così ad introdursi all’interno dell’attività.

Si sarebbero appostati nell’angolo della vetrata e, secondo i titolari, proprio per la scelta del punto di ingresso, si tratterebbe di persone che frequentano e conoscono il locale.

Furto lampo al Dehor, tra danni e bottino circa 10mila euro

Una volta entrati nel bar, gli autori del furto avrebbero puntato alla cassa automatica, ma sarebbero riusciti a portare via, un’altra cassa nella quale era custodito parte dell’incasso, circa 8mila euro. Avrebbero anche asportato dal locale, alcune bottiglie di champagne di valore. Tra bottino e danni, circa 10mila euro.

Indagini in corso

Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme alla vigilanza a seguito della segnalazione inviata dal sistema di allarme del locale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e quantificare con precisione l’entità del danno economico subito dall’attività commerciale. Fondamentale potrebbe risultare l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avrebbero ripreso le fasi del furto.

Cresce la preoccupazione tra i commercianti

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza delle attività commerciali tra Rende e Cosenza, soprattutto nelle ore notturne, dove sono stati diversi i colpi negli ultimi tempi.