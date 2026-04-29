Rende, furto alla pizzeria Mammarè: spaccano la vetrina e fuggono col bottino

RENDE (CS) – Colpo notturno nella pizzeria di Rende Mammarè dove due giovani sarebbero riusciti a introdursi nel locale e a portare via denaro e un telefono prima di dileguarsi. Il proprietario, Espedito Ammirata, ha raccontato alla nostra redazione la dinamica del furto avvenuto nella notte, evidenziando come tutto sia accaduto in pochissimi minuti.

Secondo quanto ricostruito anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i ladri sarebbero entrati intorno alle 3:12, pochi minuti dopo l’uscita del personale dal locale. In appena tre minuti avrebbero forzato e distrutto una vetrina in alluminio per accedere all’interno.

“Si vede chiaramente che hanno fumato una sigaretta davanti al locale – racconta il titolare – poi hanno preso il telefono e il fondo cassa. Sono usciti, si sono allontanati, e dopo circa un minuto e mezzo sono tornati per controllare se ci fosse altro da rubare”.

Il bottino comprende il denaro presente in cassa e un telefono utilizzato per la gestione delle prenotazioni. I danni maggiori riguardano però la porta d’ingresso, la vetrina completamente distrutta e la struttura forzata.

Dalle immagini si noterebbero due giovani arrivare a piedi da via Rossini e poi allontanarsi nella direzione opposta, probabilmente attraversando terreni nelle vicinanze.

Amaro il commento del proprietario, che ammette anche una distrazione: “Sono andato via un po’ prima senza attivare l’allarme. Se fosse scattato, probabilmente sarebbero scappati subito”.

Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri a cui è stata presentata denuncia.Le indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.