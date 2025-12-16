Fuscaldo: atti vandalici nel parco giochi alla Marina, presi di mira anche alcuni presepi

FUSCALDO (CS) – Da Cosenza a Rende ed ora anche a Fuscaldo. Atti vandalici compiuti ai danni di strutture dedicate ai bambini o spazi creati per rafforzare la coesione sociale e il senso di comunità e condivisione. Ignoti hanno preso di mira il parco giochi della Marina, danneggiando strutture destinate ai bambini proprio nel periodo natalizio. Un gesto che l’amministrazione comunale sui social definisce senza mezzi termini «uno schiaffo alla gioia e alla felicà dei più piccini».

La condanna del Comune di Fuscaldo

«Un gesto aberrante, di pura cattiveria che non trova giustificazione». Un’azione che, viene sottolineato, tradisce il senso stesso del Natale e suscita indignazione diffusa tra i cittadini. Ma ad essere preso di mira non è solo il parco giochi. I vandali hanno danneggiato anche alcuni presepi allestiti nell’ambito della manifestazione “Il Borgo dei Presepi”, iniziativa che coinvolge volontari, partecipanti e un comitato organizzatore impegnati da settimane per offrire alla città un momento di condivisione e bellezza. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale esprime ferma condanna per quanto accaduto, ribadendo il rispetto dovuto a chi dedica tempo ed energie alla vita collettiva.

«Non rovinerete la magia del Natale. Non ruberete i sogni ai nostri bimbi»

L’invito è agli autori degli atti vandalici a «passarsi una mano sulla coscienza» e a chiedere scusa, in primo luogo proprio ai bambini. Dell’accaduto sono stati informati gli organi competenti e le indagini sono già in corso. Come fa sapere l’ente, un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’amministrazione si dice fiduciosa che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni.