Paura a Fuscaldo: violento scontro tra 3 auto. Lancia Ypslon finisce contro un’abitazione: un ferito

FUSCALDO (CS) – È di un ferito, trasportato all’ospedale di Cosenza, il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto questa mattina a Fuscaldo sul Tirreno Cosentino. Per cause in corso di accertamento sarebbero tre le auto coinvolte che si sono scontrate nei pressi di un rettilineo in discesa, non lontano da un esercizio commerciale.

Lancia Ypslon finisce su un lato

A seguito del violento impatto uno due mezzi, una Lancia Ypslon, è finita su di un fianco all’interno di un cortile condominiale, finendo praticamente contro il muro dell’abitazione. Il conducente come detto è stato prontamente soccorso dal 118 e portato in ospedale, mentre la zona dell’incidente è stata interdetta al traffico in attesa che vengano completati tutti i rilievi del caso dalle forze dell’ordine e le auto rimosse.