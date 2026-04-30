Fuscaldo: sabbia per nascondere rifiuti, scarti edili e anche eternit a “Messinette”. Tre persone denunciate

FUSCALDO (CS) – Nuova operazione a tutela dell’ambiente sul litorale tirrenico cosentino da parte dei carabinieri della Forestale. In località Messinette a Fuscaldo, i militari del Nucleo di Paola hanno individuato e posto sotto sequestro un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, situata in un terreno privato a ridosso della spiaggia. Tre persone, proprietarie del fondo, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

Fuscaldo, Rifiuti abbandonati in località Messinette

L’operazione dei Carabinieri Forestale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato cumuli sospetti in un appezzamento di terreno confinante con l’arenile, su cui sorge anche un’abitazione civile. Il sopralluogo approfondito ha rivelato uno scenario preoccupante: due aree distinte erano state trasformate in vere e proprie discariche. Tra i materiali rinvenuti figurano scarti da demolizioni edili, materiale ferroso, Eternit (rifiuto speciale pericoloso) e rifiuti vari di natura eterogenea.

Nascosti sotto la sabbia

Particolarmente grave la modalità di gestione di una delle due aree, delimitata da blocchi di cemento, dove i rifiuti erano stati accuratamente occultati sotto uno strato di sabbia, nel tentativo di mimetizzare il deposito illegale con l’ambiente circostante. Provvedimenti e tutela legale Oltre al sequestro penale delle superfici interessate, i tre proprietari del fondo sono stati denunciati per violazione della normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006). Si ricorda, nel rispetto dei diritti degli indagati, che gli stessi sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.